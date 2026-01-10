The Swiss voice in the world since 1935
Lenkerinnen nach Frontalkollision in Morgarten verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision zweier Autos in Morgarten sind am Samstagnachmittag eine 30-jährige Lenkerin leicht verletzt und eine 67-jährige Lenkerin erheblich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf schneebedeckter Strasse.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei dem Unfall auf der Sattelstrasse in Morgarten war eine 30-jährige Lenkerin auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Samstag mitteilten. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und ins Spital eingeliefert.

