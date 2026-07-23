Letzte Schweizer Krawattenfirma schliesst nach 70 Jahren

Keystone-SDA

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Krawatten sind out. Dies hat auch die letzte Krawattenfirma der Schweiz zu spüren gekriegt. Nun stellt die Bachmann Krawatten AG aus Zürich den Betrieb nach 70 Jahren ein. Elf Mitarbeitende verlieren ihre Stelle.

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(Keystone-SDA) Früher sei die Krawatte vielerorts ein Muss gewesen, bei der Arbeit, an der Universität oder bei festlichen Anlässen. Doch ihre Bedeutung habe seit Jahrzehnten abgenommen, sagte Firmenchef Peter Bachmann. Er bestätigte auf Anfrage eine entsprechende Meldung des «Tages-Anzeigers» vom Donnerstag.

Die Coronapandemie habe diese Entwicklung zusätzlich beschleunigt. Im Homeoffice habe kaum noch jemand erwartet, dass die Angestellten eine Krawatte tragen würden. Nach der Pandemie habe sich das Geschäft zwar vorübergehend etwas erholt. Doch zuletzt sei es wieder stetig abwärts gegangen.

Gleichzeitig erhöhten günstige Anbieter aus Asien den Preisdruck. Zu Bachmanns Kunden zählten auch Institutionen wie die Armee, Polizeikorps sowie Verkehrsbetriebe.