Lieferwagen erfasst Frau nach Unfall in Urtenen-Schönbühl

Keystone-SDA

Drei Personen sind am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bernstrasse in Urtenen-Schönbühl BE verletzt worden. Eine Frau wurde dabei von einem Lieferwagen erfasst und schwer verletzt, wie die Kantonspolizei mitteilte.

(Keystone-SDA) Ein von Moosseedorf kommendes Auto hatte nach links auf die Autobahn A6 Richtung Biel abbiegen wollen und war dabei mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Anschliessend prallte es in ein drittes Fahrzeug.

Eine Beifahrerin wurde daraufhin von einem grauen Lieferwagen mit roter Beschriftung erfasst. Der Lieferwagen setzte seine Fahrt in Richtung Schönbühltunnel fort, ohne dass der Lenker ausgestiegen wäre.

Die Frau wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei erliess einen Zeugenaufruf.

Für die Dauer der Unfallarbeiten blieben die Autobahnausfahrt Schönbühl sowie die Bernstrasse ab der Kreuzung Industriestrasse bis zum Schönbühltunnel für mehrere Stunden gesperrt.