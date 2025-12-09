Lieferwagen stürzt in Erlinsbach AG Böschung hinunter

Keystone-SDA

Ein Lenker eines Lieferwagens ist am Dienstag an der Salhöhe in Erlinsbach AG auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Der Lieferwagen stürzte in der Folge eine Böschung hinunter und blieb auf der Seite liegen.

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr musste den 31-jährigen Lieferwagenfahrer in steilem Gelände aus seiner misslichen Lage befreien, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte. Er und der 59-jährige Lenker des anderen beteiligten Fahrzeugs wurden beim Unfall leicht verletzt. Ambulanzen brachten beide zur Kontrolle ins Spital.

Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben um elf Uhr auf der Saalhofstrasse. Weshalb der Lenker des mit Batterien beladenen Lieferwagens in der ersten Rechtskurve auf der Abfahrt des Passes auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unklar. Die Polizei nahm ihre Ermittlungen auf. Für die Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die Strasse bis gegen 15.30 Uhr.