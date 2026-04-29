London stuft Messerangriff als Terrorattacke ein

Der Messerangriff in London ist offiziell als Terrorattacke eingestuft worden. Das sagte der Leiter der Anti-Terror-Einheit, Assistant Commissioner Laurence Taylor, in einer kurzen Stellungnahme am Nachmittag. Bei dem Angriff im stark jüdisch geprägten Stadtviertel Golders Green waren zwei Menschen verletzt worden. Ein mutmasslicher Angreifer wurde festgenommen, es handelt sich um einen 45-jährigen Mann.

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«Eine der Ermittlungsrichtungen ist, ob sich dieser Angriff gezielt gegen die jüdische Gemeinschaft in London richtete», sagte Taylor. Premierminister Keir Starmer hatte zuvor auf der Plattform X bereits von einer antisemitischen Attacke geschrieben.

Bei den beiden Opfern handelt es sich laut Polizei um zwei Männer, einer davon sei zwischen 30 und 40, der andere zwischen 70 und 80 Jahre alt. Beide seien im Krankenhaus und in einem stabilen Zustand.

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