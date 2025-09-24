Londons Bürgermeister kontert Trumps Vorwürfe scharf
Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan hat auf neue verbale Attacken von US-Präsident Donald Trump vor den Vereinten Nationen mit scharfer Kritik reagiert. Trump habe gezeigt, dass er "rassistisch, sexistisch, frauenfeindlich und islamfeindlich" sei, sagte Khan dem Sender Sky News.
(Keystone-SDA) Trump hatte Khan am Dienstag während seiner Rede bei der UN-Generaldebatte unter anderem als «schrecklichen Bürgermeister» bezeichnet. Ohne einen Beleg dafür zu nennen, führte Trump aus, dass Khan in der britischen Millionenmetropole das islamische Rechtssystem der Scharia einführen wolle.
Khan konterte, die Öffentlichkeit würde sich wundern, «was es mit diesem muslimischen Bürgermeister auf sich hat, der eine liberale, multikulturelle, fortschrittliche und erfolgreiche Stadt leitet», und offenbar mietfrei in Donald Trumps Kopf wohne. Beide hatten ihre gegenseitige Abneigung in den vergangenen Jahren immer wieder öffentlich kundgetan.