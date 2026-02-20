Louis-Vuitton-Tasche aus Geschäft in Cham ZG geklaut

Keystone-SDA

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag eine Louis-Vuitton-Tasche aus einem Geschäft in Cham ZG geklaut. Eine Verkäuferin intervenierte, wobei der Täter eine zweite Tasche losliess.

(Keystone-SDA) Der Mann hatte sich zunächst auf Englisch nach Handtaschen der französischen Luxusmarke erkundigt, schrieben die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Freitag in einem Communiqué. Als er zwei entsprechende Modelle erhielt, begab er sich in Richtung Ausgang.

Bei einem kurzen Gerangel liess er eine über die Schulter getragene Tasche los. Darauf eilte er davon. Die Verkäuferin verletzte sich dabei leicht an den Fingern und am Handgelenk.

Trotz von der Zuger Polizei eingeleiteten Fahndung bleibt der Täter auf freiem Fuss. Die Ermittlungen laufen, wie es im Communiqué weiter hiess.