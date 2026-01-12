Luks erweitert medizinisches Angebot in Sursee mit der Urologie

Keystone-SDA

Ab Februar bietet das Luzerner Kantonsspital am Standort Sursee erstmals urologische Behandlungen für ambulante, stationäre und Notfallpatientinnen und -patienten an. Die Versorgung übernehmen Spezialisten der Klinik für Urologie des Luzerner Kantonsspitals (Luks).

(Keystone-SDA) Zu den Behandlungsschwerpunkten gehören laut Mitteilung des Luks etwa Erkrankungen oder Verletzungen der Nieren, Harnleiter und der Blase sowie der Geschlechtsorgane Prostata, Hoden und Nebenhoden. Die Fachdisziplin Urologie deckte das Spital Sursee bisher nicht ab, wie es im Communiqué hiess.

Geleitet wird der neue Bereich von Philipp Baumeister, Co-Chefarzt der Urologie am LUKS Luzern. Unterstützt wird er von zwei Oberärzten. Die häufigsten urologischen Eingriffe erfolgen direkt in Sursee, während komplexere Operationen, bei denen unter anderem Roboter zum Einsatz kommen, weiterhin im Zentrumsspital Luzern durchgeführt werden, wie es hiess.

Auch die Notfallversorgung ist geregelt: Während der Sprechstundenzeiten sind laut Mitteilung Fachärzte vor Ort, ausserhalb dieser Zeiten wird eine telemedizinische Betreuung sichergestellt. Nur in wenigen Fällen werde eine Verlegung nach Luzern notwendig, so das Luks.

Das Luzerner Kantonsspital (Luks) betreibt Spitäler in Luzern, Sursee und Wolhusen und verfügt über ein Einzugsgebiet von rund 700’000 Einwohnern.