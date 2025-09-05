The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Luzern passt Prämienverbilligungsgesetz an Bundesvorgaben an

Keystone-SDA

Der Kanton Luzern passt sein Prämienverbilligungsgesetz an die neuen bundesrechtlichen Vorgaben an. Ab heute bis Mitte Dezember schickt der Regierungsrat die Vorlage in die Vernehmlassung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Revision des Luzerner Prämienverbilligungsgesetzes korrigiere bestehende Ungleichbehandlungen von Ehe- und Konkubinatspaaren mit gemeinsamen Kindern, teilte die Staatskanzlei am Freitag in einer Mitteilung mit. Zudem werden die Anspruchsvoraussetzungen angepasst, die Prämienhöhe neu berechnet und die Nichtbezugsquote gesenkt, unter anderem durch den Wegfall der Steuererklärung als Voraussetzung.

Die Umsetzung der neuen bundesrechtlichen Vorgaben wird im Kanton Luzern im Jahr 2028 erstmals «finanzwirksam». Es ist mit einem Mehraufwand von rund 30 Millionen Franken gegenüber 2027 zu rechnen, der sich etwa hälftig auf Kanton und Gemeinden verteilt, so der Kanton.

Die Gleichbehandlung der Eltern führt zu Einsparungen von rund 2,5 Millionen Franken. Zusätzlich fallen Mehraufwände von rund 3,2 Millionen Franken durch den Wegfall der Steuererklärung als Anspruchsvoraussetzung an.

Am 9. Juni 2024 hat die Schweizer Stimmbevölkerung den Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Maximal 10 Prozent des Einkommens für die Krankenkassenprämien» angenommen.

Dieser gibt den Kantonen vor, welchen maximalen Anteil die Prämie am Einkommen der Versicherten ausmachen darf. Je stärker die einkommensschwächsten Haushalte entlastet werden, desto geringer ist der Anteil der Gesundheitskosten, der für die Prämienverbilligung eingesetzt werden muss.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
19 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft