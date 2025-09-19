The Swiss voice in the world since 1935
Luzern plant unterirdische Abfallcontainer in der Altstadt

Keystone-SDA

Auch die Stadt Luzern will neue Wege in der Abfallentsorgung gehen: Das malerische Bild der Altstadt soll nicht mehr durch Abfallsäcke getrübt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stadtregierung beantragt dem Parlament einen Kredit von 2,1 Millionen Franken, damit an 15 Standorten 23 unterirdische Abfallcontainer errichtet werden können. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Bericht ans Parlament hervor.

In der Luzerner Altstadt fallen demnach wöchentlich 25 Tonnen Abfall an. Bis sie eingesammelt sind, stehen die Abfallsäcke in den engen Gassen. Oft stinken sie, behindern Passantinnen und Passanten, erschweren die Anlieferung von Geschäften oder verunstalten das Stadtbild. Beim Einsammeln mit den grossen Fahrzeugen komme es zudem zu gefährlichen Szenen, schreibt die Stadtregierung.

Unterflurcontainer sind Abfallbehälter, welche im Boden versenkt sind. Weil nur die zylinderförmige Einwurfsäule sichtbar sei, passten sie gut ins historische Stadtbild, erklärte der Stadtrat. Die Anlagen stünden nicht nur an Tagen mit Kehrichtabfuhr, sondern dauernd zur Verfügung.

Als weitere Vorteile genannt werden, dass sie keine Geruchsemissionen verursachen und dass die in die Container geworfenen Abfallsäcke vor Tieren und vor dem Anzünden geschützt seien.

