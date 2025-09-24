The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Luzern und Ebikon wollen Fusion prüfen

Keystone-SDA

Nach dem Grossen Stadtrat von Luzern am Donnerstag, hat am Dienstag auch der Einwohnerrat von Ebikon ja zu Fusionsabklärungen gesagt. Der Stadtrat und der Gemeinderat werden nun gemeinsam einen Bericht zu den möglichen Auswirkungen eines Zusammenschlusses ausarbeiten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Parlament der Luzerner Vorortsgemeinde hiess ein Postulat der Fraktion SP/Grüne zu dem Thema mit 16 zu 13 Stimmen gut, wie die Gemeinde Ebikon am Mittwoch mitteilte. Im Stadtparlament war eine Motion der Fraktionen SP/Juso, Grüne/Junge Grüne, Mitte und GLP erheblich erklärt worden.

Die Exekutiven der Stadt und der Gemeinde wurden damit beauftragt, einen Bericht auszuarbeiten, in dem die Auswirkungen einer möglichen Fusion dargelegt werden. Dieser Bericht soll die Grundlage für eine sachliche und fundierte Diskussion schaffen.

Die Stadt Luzern hatte per 2010 mit der Vorortsgemeinde Littau fusioniert. Fusionsabsichten hegte die Stadt auch mit Ebikon, doch lehnten dies dort 2011 die Stimmberechtigten mit einem Nein-Stimmenanteil von 70 Prozent ab. Auch Kriens, Adligenswil und Emmen sprachen sich 2011 und 2012 gegen ein Zusammengehen mit Luzern aus.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft