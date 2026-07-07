Luzerner Agrarmuseum Burgrain schliesst Sanierung ab

Keystone-SDA

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Das Schweizerische Agrarmuseum Burgrain in Alberswil LU steht wieder auf soliden Füssen. Die Sanierung sei erfolgreich umgesetzt, teilte der Luzerner Regierungsrat am Dienstag mit.

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(Keystone-SDA) Das 2021 eröffnete Museum geriet bald in finanzielle Schwierigkeiten und war von der Schliessung bedroht. Der Regierungsrat gewährte 2024 eine Finanzhilfe von 350’000 Franken und legte ein Jahr später 150’000 Franken nach. Mit dem Geld sollte der Betrieb des Museums gewährleistet werden.

Die Sanierung sei nun umgesetzt und die strategische Transformation eingeleitet, teilte der Regierungsrat mit. Das auf die nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung ausgerichtete Museum Burgrain werde zum Kooperationspartner des kantonalen Museums Luzern.