Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) tritt 2027 nicht mehr an

Keystone-SDA

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Nach 16 Jahren zieht der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) einen Schlussstrich. Der 61-Jährige hat am Freitag angekündigt, er werde nicht für eine Wiederwahl kandidieren und am 30. Juni 2027 sein Amt abgeben.

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(Keystone-SDA) Die Zeit sei gekommen, das Zepter in neue Hände zu übergeben, hiess es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. In den vergangenen Jahren habe sich der Kanton positiv entwickelt und die neue Person solle auf dieser Ausgangslage aufbauen, wird Wyss darin zitiert.

Die Mitte Kanton Luzern kündigte in einer Mitteilung an, den Nachfolgeprozess «umgehend» einzuleiten. Als grösste Partei des Kantons will sie weiterhin mit zwei von fünf Sitzen im Regierungsrat vertreten sein.

Die Jungpartei der Mitte bringt mit ihrem Präsidenten Florian Thalmann bereits einen Kandidaten in Stellung. Es brauche nun «einen Generationenwechsel» in der Regierung, schrieb die Junge Mitte in einer Mitteilung. Als Motto für ihren Wahlkampf rief sie «Nicht links, nicht rechts, nur richtig! #fuckpolarisierung» aus.

Die Mutterpartei will ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin an der Delegiertenversammlung vom 12. Oktober nominieren.

Über seine eigene Zukunft verrät Wyss indes noch nicht viel: Er könne sich verschiedene Aufgaben vorstellen, hiess es in der Mitteilung.

Engagement in zwei Departementen

Reto Wyss wurde 2011 in den Regierungsrat gewählt. Der Bauingenieur, Familienvater und ehemalige Gemeindepräsident von Rothenburg stand während seinen ersten zwei Legislaturen dem Bildungs- und Kulturdepartement vor. Dabei verantwortete der etwa die Änderung des Volksschulbildungsgesetzes (2011) oder die Änderung des Universtitätsgesetzes (2014). Damit führte der Kanton das zweite, freiwillige Kindergartenjahr ein und schaffte die Bedingungen für den Aufbau der Wirtschaftsfakultät an der Universität Luzern. Zu den «politisch anspruchsvollen Projekten» gehörte laut Mitteilung das Sparprogramm 2017, das auch Wyss‘ damaliges Bildungs- und Kulturdepartement stark traf.

Am 1. Juli 2019 wechselte er ins Finanzdepartement. Dabei vertrat er weiter die Tiefsteuerstrategie des Kantons und konnte in jedem Amtsjahr einen positiven Jahresabschluss präsentieren. Seit seinem Amtsantritt hat sich die Nettoschuld des Kantons in ein Nettovermögen gewandelt.

Die Mitte attestiert ihrem Regierungsrat «eine beharrliche Sachpolitik» sowie «glaubwürdiges Engagement». Die Wiederwahl sei ihm stets souverän gelungen.

Erster Verzicht

Wyss ist das erste der fünf amtierenden Luzerner Regierungsratsmitglieder, das angekündigt hat, auf eine Kandidatur zu verzichten. Bildungs- und Kulturdirektor Armin Hartmann (SVP) sowie Bau-, Umweltdirektor und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter (FDP) treten erneut an. Sicherheitsdirektorin Ylfete Fanaj (SP) und Gesundheits- und Sozialdirektorin Michaela Tschuor (Mitte) haben sich noch nicht zu ihrer politischen Zukunft geäussert.

Die Luzerner Gesamterneuerungswahlen finden am 21. März 2027 statt.