Luzerner Stadtrat will keine Seilbahn zwischen Ibach und Altstadt

Keystone-SDA

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Der Luzerner Stadtrat hält eine neue Seilbahn nicht für die Lösung für das Reisebusregime. Die "Citylink"-Initiative, die eine solche Verbindung zwischen Ibach und der Innenstadt vorsieht, lehnt er ab.

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(Keystone-SDA) Demnach würden Reisebusse künftig an einem neuen Terminal in Ibach halten. Von dort würde eine neue Seilbahn oberirdisch und durch einen Tunnel die Menschen in die Altstadt transportieren.

Der Stadtrat erteilt dem Anliegen eine klare Absage. «Citylink» sei «nicht notwendig, nicht zweckmässig und auch nicht verhältnismässig», sagte Mobilitätsdirektor Marco Baumann (FDP) am Freitag vor den Medien.

Er stellte eine Weiterentwicklung des heutigen Reisebusregimes in Aussicht. Höhere Haltegebühren für die Plätze in der Innenstadt oder eine Begrenzung der maximalen Anzahl Busse pro Tag kommen in Frage.

Hinter der Initiative steht eine Interessengemeinschaft. Die Projektkosten von 150 bis 190 Millionen Franken sollen privat bezahlt werden. Die Stadt müsste allerdings die Rahmenbedingungen schaffen.