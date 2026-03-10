Magic Pass steigert Umsatz und Abonnementsverkäufe

Der Westschweizer Bergbahnen-Tarifverbund Magic Pass hat seinen Umsatz in der Saison 2025/26 auf 128 Millionen Franken gesteigert. Die 321'400 verkauften Abonnements bedeuten ein Wachstum von 63 Prozent und sind neuer Rekord.

(Keystone-SDA) Die Genossenschaft übertraf in ihrer neunten Saison ihr Ziel eines Wachstums von 35 Prozent somit deutlich, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung bekanntgab.

Am beliebtesten war das Angebot weiterhin im Kanton Waadt mit 70’655 Kundinnen und Kunden, was einem Zuwachs von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach. Dicht dahinter folgte der Kanton Bern, in welchem Magic Pass um 186 Prozent zulegte und 69’881 Abonnentinnen und Abonnenten verzeichnete. Auch in den Kantonen Luzern und Obwalden legte das Angebot deutlich zu, wie es in der Mitteilung weiter hiess.

Seine Beliebtheit steigern konnte Magic Pass auch im Sommer. 2025 verzeichnete das Angebot 961’201 Eintritte gegenüber 425’190 im Vorjahr. Die Sommerfrequenz mache inzwischen 20 Prozent der gesamten jährlichen Eintritte aus, hiess es weiter.

In seiner zehnten Saison wird Magic Pass neu um die Skigebiete Klewenalp Stockhütte (NW), Sattel Hochstuckli (SZ), Hohe Winde (SO) und Valbirse (BE) erweitert. Ebenfalls dazugehören werden das Gebiet Bernex in Frankreich und Domobianca in Italien.

Weiter geht Magic Pass eine Zusammenarbeit mit Railaway und der Alliance Swisspass ein. Kundinnen und Kunden können den Pass ab dem 1. November während der Wintersaison für fünf Tagesfahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln von ihrem Wohnort zum Skigebiet ihrer Wahl nutzen.

Das Angebot Magic Pass besteht seit 2017. Der Pass für die Saison 2026/27 ist ab sofort erhältlich.