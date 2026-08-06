Malerfarbe verschmutzt in Sargans SG Kanal

Keystone-SDA

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Am Donnerstagvormittag ist in Sargans SG Malerfarbe in einen Kanal gelangt. Beim Waschen eines mit Farbe verunreinigten Fahrzeugs rann die Flüssigkeit über die Kanalisation ins Gewässer. Die Höhe des Umweltschadens ist noch unklar.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 10.15 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung, dass bei der Rheinauerstrasse eine milchige Flüssigkeit in den Vilterser-Wangser-Kanal fliesse, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung.

Wie es weiter heisst, stellten die Einsatzkräfte beim Eintreffen fest, dass diese aus einem nahegelegenen Schacht in das Gewässer gelangte. «Abklärungen ergaben, dass in der Nähe Paletten mit Malerfarbe transportiert wurden und dabei Farbe auslief», schreibt die Polizei. Das mit Malerfarbe verschmutzte Auto sei dann auf einem Vorplatz abgewaschen worden. Teile der Farbe gelangten über eine Entwässerungsrinne und einen Schlammsammler in die öffentliche Meteorwasserkanalisation und schliesslich in den Kanal.

Im Einsatz standen die zuständige Feuerwehr, der Umwelt-Schadendienst, ein Mitarbeiter der Abwasserreinigungsanlage sowie die Kantonspolizei St. Gallen. Laut deren Mitteilung kann der Schaden noch nicht abgeschätzt werden.