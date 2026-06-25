Mammografie-Programm im Baselbiet zieht positive erste Bilanz

Keystone-SDA

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Das neue Mammografie-Screening-Programm im Kanton Basel-Landschaft ist gemäss den Verantwortlichen erfolgreich gestartet. Seit Anfang 2026 haben 1625 Frauen an der vorsorglichen Untersuchung auf Brustkrebs teilgenommen.

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(Keystone-SDA) Die erste Bilanz falle positiv aus, teilten die Krebsliga beider Basel und das Kantonsspital Baselland am Donnerstag mit. Die Zahlen wurden in Liestal anlässlich eines Halts des mobilen Beratungszentrums Pink Cube präsentiert.

Bis Mitte Juni liessen sich gemäss Mitteilung 1625 Frauen im Rahmen des Programms untersuchen. Bei weniger als fünf Prozent der Fälle sei eine weiterführende Abklärung empfohlen worden. In rund neun von zehn dieser Fälle habe eine Brustkrebserkrankung ausgeschlossen werden können. Jährlich erkranken im Baselbiet laut Communiqué rund 270 Frauen und zwei Männer an Brustkrebs.

Der Baselbieter Landrat hatte im Dezember 2024 einstimmig 1,5 Millionen Franken für das Vorsorgeprogramm gegen Brustkrebs bewilligt. Frauen im Alter von 50 bis 74 Jahren können somit alle zwei Jahren eine Mammografie in einer zugelassenen Praxis durchführen lassen. Die Teilnahme ist freiwillig und von der Franchise befreit. Aktuell beteiligen sich sechs Radiologieinstitute an dem Angebot.