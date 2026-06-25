The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Mammografie-Programm im Baselbiet zieht positive erste Bilanz

Keystone-SDA

Das neue Mammografie-Screening-Programm im Kanton Basel-Landschaft ist gemäss den Verantwortlichen erfolgreich gestartet. Seit Anfang 2026 haben 1625 Frauen an der vorsorglichen Untersuchung auf Brustkrebs teilgenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die erste Bilanz falle positiv aus, teilten die Krebsliga beider Basel und das Kantonsspital Baselland am Donnerstag mit. Die Zahlen wurden in Liestal anlässlich eines Halts des mobilen Beratungszentrums Pink Cube präsentiert.

Bis Mitte Juni liessen sich gemäss Mitteilung 1625 Frauen im Rahmen des Programms untersuchen. Bei weniger als fünf Prozent der Fälle sei eine weiterführende Abklärung empfohlen worden. In rund neun von zehn dieser Fälle habe eine Brustkrebserkrankung ausgeschlossen werden können. Jährlich erkranken im Baselbiet laut Communiqué rund 270 Frauen und zwei Männer an Brustkrebs.

Der Baselbieter Landrat hatte im Dezember 2024 einstimmig 1,5 Millionen Franken für das Vorsorgeprogramm gegen Brustkrebs bewilligt. Frauen im Alter von 50 bis 74 Jahren können somit alle zwei Jahren eine Mammografie in einer zugelassenen Praxis durchführen lassen. Die Teilnahme ist freiwillig und von der Franchise befreit. Aktuell beteiligen sich sechs Radiologieinstitute an dem Angebot.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft