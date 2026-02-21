Mann belästigt Frau in Regionalzug bei Hallwil AG

Keystone-SDA

Ein Man hat am Freitagabend eine Frau in einem Regionalzug zwischen Eschenbach LU und Hallwil AG belästigt. Mehrere Personen griffen ein und alarmierten die Polizei. Die Frau verliess den Zug in Hallwil, ohne sich bei der Polizei zu melden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Polizei gelang es, den mutmasslichen Täter, einen 35-jährigen Eritreer, zu identifizieren, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Nun sucht sie die betroffene Frau und weitere Auskunftspersonen.