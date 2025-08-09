The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Mann in Grenchen SO aus Schwimmbecken geborgen und reanimiert

Keystone-SDA

Ein Mann hat am Freitag aus dem Grenchner Schwimmbad geborgen und reanimiert werden müssen. Im Vordergrund steht gemäss der Polizei Kanton Solothurn ein medizinisches Problem.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die kantonale Alarmzentrale erhielt nach 14.20 Uhr die Meldung, dass eine leblose Person aus dem Schwimmbecken hatte geborgen werden müssen und Reanimationsmassnahmen eingeleitet wurden.

Der 55-jährige Mann sei beim Eintreffen der Polizei und der Rettungsdienste wieder ansprechbar gewesen, teilten die Behörden am Samstagmittag mit. Er wurde für Abklärungen in ein Spital gebracht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
8 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft