Mann in Grenchen SO aus Schwimmbecken geborgen und reanimiert

Keystone-SDA

Ein Mann hat am Freitag aus dem Grenchner Schwimmbad geborgen und reanimiert werden müssen. Im Vordergrund steht gemäss der Polizei Kanton Solothurn ein medizinisches Problem.

(Keystone-SDA) Die kantonale Alarmzentrale erhielt nach 14.20 Uhr die Meldung, dass eine leblose Person aus dem Schwimmbecken hatte geborgen werden müssen und Reanimationsmassnahmen eingeleitet wurden.

Der 55-jährige Mann sei beim Eintreffen der Polizei und der Rettungsdienste wieder ansprechbar gewesen, teilten die Behörden am Samstagmittag mit. Er wurde für Abklärungen in ein Spital gebracht.