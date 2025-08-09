Mann in Grenchen SO aus Schwimmbecken geborgen und reanimiert
Ein Mann hat am Freitag aus dem Grenchner Schwimmbad geborgen und reanimiert werden müssen. Im Vordergrund steht gemäss der Polizei Kanton Solothurn ein medizinisches Problem.
(Keystone-SDA) Die kantonale Alarmzentrale erhielt nach 14.20 Uhr die Meldung, dass eine leblose Person aus dem Schwimmbecken hatte geborgen werden müssen und Reanimationsmassnahmen eingeleitet wurden.
Der 55-jährige Mann sei beim Eintreffen der Polizei und der Rettungsdienste wieder ansprechbar gewesen, teilten die Behörden am Samstagmittag mit. Er wurde für Abklärungen in ein Spital gebracht.