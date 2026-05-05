Mann in Meilen bei Streit schwer verletzt

Keystone-SDA

In Meilen ist ein Mann am späten Montagabend bei einem Streit schwer verletzt worden. Die Polizei hat den mutmasslichen Täter kurz darauf festgenommen.

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(Keystone-SDA) Ein 35-jähriger Mann erlitt bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Meilen schwere Verletzungen, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am Montag kurz vor 23.30 Uhr.

Gemäss ersten Erkenntnissen stach ein 27-Jähriger mit einem Messer auf das Opfer ein. Beide Männer sind afghanischer Herkunft. Der Verletzte musste nach der medizinischen Erstversorgung in ein Spital gebracht und dort operiert werden.

Einsatzkräfte konnten den mutmasslichen Angreifer wenig später am Tatort festnehmen. Die Hintergründe der Tat und das Motiv sind derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen.