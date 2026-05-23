Mann in Wallisellen ZH durch Schuss schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Mann ist in der Nacht auf Samstag in Wallisellen ZH bei einer Schussabgabe schwer verletzt worden. Die unbekannte Täterschaft ist flüchtig, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstagnachmittag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Kurz nach Mitternacht ging laut Medienmitteilung in der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass in Wallisellen eine Person durch eine Schussabgabe verletzt worden sei. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte hätten an der Hertistrasse auf einen schwer verletzten Mann angetroffen.

Der 24-jährige Syrer wurde durch den Rettungsdienst und einen Notarzt medizinisch versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert. Gemäss den ersten Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich flüchtete die unbekannte Täterschaft in einem Auto in unbekannte Richtung. Die Fahndung dauerte am Samstagnachmittag an.

Der Tathergang ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft I untersucht.