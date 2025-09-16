Mann nach Angriff in Tram in Zürich festgenommen
Die Stadtpolizei Zürich hat am Montag einen 28-jährigen Syrer festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht auf Sonntag in einem Tram eine Frau tätlich angegriffen zu haben. Die Stadtpolizei begründet, wieso sie damals trotz Meldung nicht ausrücken konnte.
(Keystone-SDA) Am Sonntagabend hätten Medien einen Vorfall mit einer Frau veröffentlicht, die in der Nacht auf Sonntag Opfer eines tätlichen Angriffs in einem Tram an der VBZ-Haltestelle Frankental wurde, teilte die Stadtpolizei am Dienstag mit.
Der mutmassliche Täter, ein 28-jähriger Syrier, wurde am Montagabend festgenommen. Im Nachgang hat die Stadtpolizei nun abgeklärt, wieso sie damals trotz einer Meldung nicht ausrücken konnte.
Sämtliche Patrouillen der Stadtpolizei seien zu jenem Zeitpunkt mit einem Grosseinsatz im Bereich Kasernenareal, dem Knabenschiessen sowie weiteren schwerwiegenden Vorfällen im Einsatz gestanden, heisst es in der Mitteilung.
Die Stadtpolizei bedaure, dass sie der Frau in jenem Moment nicht unmittelbar habe helfen können. An Wochenenden könne es aufgrund einer Häufung von Einsätzen zeitweise vorkommen, dass der Einsatzzentrale vorübergehend keine Mittel mehr zur Verfügung stünden.