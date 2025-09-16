The Swiss voice in the world since 1935
Mann nach Angriff in Tram in Zürich festgenommen

Die Stadtpolizei Zürich hat am Montag einen 28-jährigen Syrer festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht auf Sonntag in einem Tram eine Frau tätlich angegriffen zu haben. Die Stadtpolizei begründet, wieso sie damals trotz Meldung nicht ausrücken konnte.

(Keystone-SDA) Am Sonntagabend hätten Medien einen Vorfall mit einer Frau veröffentlicht, die in der Nacht auf Sonntag Opfer eines tätlichen Angriffs in einem Tram an der VBZ-Haltestelle Frankental wurde, teilte die Stadtpolizei am Dienstag mit.

Der mutmassliche Täter, ein 28-jähriger Syrier, wurde am Montagabend festgenommen. Im Nachgang hat die Stadtpolizei nun abgeklärt, wieso sie damals trotz einer Meldung nicht ausrücken konnte.

Sämtliche Patrouillen der Stadtpolizei seien zu jenem Zeitpunkt mit einem Grosseinsatz im Bereich Kasernenareal, dem Knabenschiessen sowie weiteren schwerwiegenden Vorfällen im Einsatz gestanden, heisst es in der Mitteilung.

Die Stadtpolizei bedaure, dass sie der Frau in jenem Moment nicht unmittelbar habe helfen können. An Wochenenden könne es aufgrund einer Häufung von Einsätzen zeitweise vorkommen, dass der Einsatzzentrale vorübergehend keine Mittel mehr zur Verfügung stünden.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

