Mann nach Randale im Spital Frauenfeld TG festgenommen

Keystone-SDA

Ein 36-jähriger Schweizer ist am Samstag in Frauenfeld TG wegen Randale im Spital festgenommen worden. Bereits davor ging der Mann am Frauenfelder Bahnhof auf Passanten los und versuchte, zwei Fahrzeuge zu entwenden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Passanten meldeten der Polizei kurz vor 11.30 Uhr, dass ein Mann beim Bahnhof auf Passanten losgehe. Laut den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei versuchte der Mann, ein Fahrzeug vor einem Verkaufsgeschäft zu entwenden. Als der Besitzer eingriff, kam es zur Auseinandersetzung und der Mann entfernte sich.

Wenige Minuten später wollte der 36-Jährige am Bahnhofplatz ein anderes Fahrzeug entwenden. Auch dieses Vorhaben misslang – der Täter flüchtete.

Kurz nach 12 Uhr wurde den Beamten dann gemeldet, dass ein Unbekannter im Spital randaliert, Gegenstände beschädigt habe und geflüchtet sei. Wenig später wurde der Mann im Pfaffenholzquartier festgenommen – wo er kurz zuvor in ein Haus eingeschlichen war.

Abklärungen der Kantonspolizei ergaben, dass der Festgenommene für die Vorfälle beim Bahnhof sowie auch im Spital verantwortlich ist. Die Beamten stellten bei dem Schweizer Betäubungsmittel sicher.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe und Urinsicherung an. Der Mann wurde inhaftiert.