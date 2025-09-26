The Swiss voice in the world since 1935
Mann nach Sturz beim Pilzesammeln im Kandertal verstorben

Keystone-SDA

Ein 67-jähriger Mann ist am Donnerstag beim Pilzesammeln im Berner Oberland abgestürzt und dabei verstorben. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Verunfallten feststellen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Unfall kam es am Donnerstagmittag unterhalb der Region Hegere in der Gemeinde Reichenbach im Kandertal, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann zusammen mit zwei weiteren Personen unterwegs in Richtung Alp Oberniese, als er mehrere Meter abstürzte.

Weitere Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs sind im Gang. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen Schweizer aus dem Kanton Bern.

