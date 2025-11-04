Mann prallt mit seinem Auto in Appenzell in ein Restaurant

Ein 70-jähriger Mann ist am Montag mit seinem Auto in Appenzell rückwärts in ein Restaurant gekracht. Der Fahrer trat gemäss der Polizei irrtümlich auf das Gaspedal. Am Haus entstand Sachschaden von rund 40'000 Franken.

(Keystone-SDA) Ein 70-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto langsam rückwärts aus einem Parkfeld auf dem Schmäuslemarkt, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Kurz danach sei das Fahrzeug rückwärts und mit Schwung in die Hauswand des dortigen Restaurants geprallt. Verletzt wurde niemand.