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Mann stirbt bei Unfall mit Bagger in Crans-Montana VS

Keystone-SDA

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Crans-Montana VS ist am Mittwoch ein Baggerfahrer ums Leben gekommen. Der 39-jähriger Portugiese verlor beim Bedienen eines hydraulischen Raupenbaggers die Kontrolle über die Maschine.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 10.00 Uhr auf einer Baustelle bei den Seilbahnanlagen von Cry d’Er auf über 2200 Metern Höhe, wie die Walliser Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen kippte der Raupenbagger einen Abhang hinunter und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Die Walliser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet, um die Unfallursache zu ermitteln.

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