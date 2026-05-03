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Mann stirbt nach Absturz am Zürcher Hausberg

Keystone-SDA

Im Gebiet der "Fallätsche" am Üetliberg ZH ist am Sonntag ein 69-jähriger Mann aus unbekannten Gründen gestürzt und an den Folgen seiner Verletzungen verstorben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Sonntagmittag, kurz vor 12.30 Uhr, ging bei der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass die Flugrettung Rega einen abgestürzten Mann geborgen habe.

Die Polizei teilte mit, dass der 69-Jährige mit einem anderen Mann in dem Gebiet unterwegs gewesen sei, als er aus ungeklärten Gründen in die Tiefe stürzte.

Im Vordergrund stehe die Vermutung, dass ein Unfall zu dem Sturz geführt hatte. Die Kriminalabteilung der Stadtpolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl werden aber noch weiter ermitteln.

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