Marco Odermatt will nicht berühmt sein

Keystone-SDA

Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt tut sich schwer mit seiner Prominenz. Wenn er könnte, würde er seine Bekanntheit sofort ausschalten, sagt der Nidwaldner in einem Interview.

(Keystone-SDA) Es ist die berühmte Schattenseite des Erfolgs, von der so manche prominente Person die Nase voll hat: Wohin man geht, man wird erkannt.

Auch Ski-Ass Odermatt wäre gerne anonym auf den Strassen unterwegs. «In der Schweiz oder im Alpenraum komme ich fast nirgends mehr unerkannt durch», sagt der 28-Jährige in einem Interview mit CH Media vom Mittwoch.

Wenn er etwas daran ändern könnte, würde er es sofort tun, sagt er. Sein sportlicher Erfolg hat den Gesamtweltcupsieger der letzten vier Saisons über die Schweiz hinaus bekannt gemacht. Doch sind es genau seine Bestzeiten, die er nicht missen möchte und die ihn täglich anspornen.

«Wofür arbeite ich so hart und gewissenhaft?», fragt der Skirennfahrer und antwortet gleich selbst: «Um schnell skizufahren, um Rennen zu gewinnen und um Erfolg zu haben.» Ein Teufelskreis.