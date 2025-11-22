Marco Rubio und Steve Witkoff kommen am Sonntag nach Genf

Keystone-SDA

Der US-Aussenminister Marco Rubio und der Sonderbeauftragte Steve Witkoff werden am Sonntag in Genf die US-Delegation bei den Verhandlungen über den US-Friedensplan leiten. Dies bestätigten US-Kreise gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Unser Ziel ist es, das bestmögliche Abkommen für die Ukraine zu erzielen», sagte der Vertreter aus den USA. Bereits am Samstag war demnach der für das Militär zuständige US-Staatssekretär Daniel Driscoll in Genf eingetroffen.

Nach den Angaben aus US-Kreisen sind derzeit keine Treffen mit europäischen Vertretern geplant. Die Gespräche sollen in der US-Mission in Genf stattfinden und sind lediglich auf einen Tag angesetzt. Ebenso sind keine Medienauftritte vorgesehen.

Ein Treffen mit russischen Vertretern soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Die ukrainische Delegation wird von Andrij Jermak geleitet, dem Leiter des ukrainischen Präsidentenbüros.