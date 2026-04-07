Martin Everts wird CEO des Basler Energieversorgers IWB

Keystone-SDA

Martin Everts wird neuer CEO des Energieversorgers Industrielle Werke Basel (IWB). Derzeit leitet er den Geschäftsbereich "Energie und Mobilität" beim Autoimporteur Amag. Er tritt die neue Position Anfang Oktober 2026 an, wie die IWB am Dienstag mitteilten.

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(Keystone-SDA) Der IWB-Verwaltungsrat hat Everts zum Nachfolger von Claus Schmidt gewählt. Der jetzige CEO übernimmt nach zehn Jahren in der Geschäftsleitung die Position des Verwaltungsratspräsidenten von Urs Steiner. Schmidt wird bis zum Amtsantritt seines Nachfolgers im Amt bleiben, wie es im Communiqué heisst.

Der 48-jährige Martin Everts hat bei Amag die Aktivitäten rund um erneuerbare Energie, Ladelösungen und Elektromobilität neu aufgebaut, wie die IWB mitteilten.

Amag kaufte 2022 die Firma Helion, welche auf Photovoltaik, Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur spezialisiert ist. Everts führt auch dieses Unternehmen. Zuvor war der promovierte Wirtschaftswissenschaftler beim Energiekonzern Axpo tätig.