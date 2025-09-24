The Swiss voice in the world since 1935
Martina Lussi kann sich in der Luzerner spot-on-Reihe präsentieren

Keystone-SDA

Die Luzerner Künstlerin Martina Lussi ist von der Stadt Luzern für eine Publikation in der Reihe "spot on" ausgewählt worden. In dieser können sich Kunstschaffende in einer ersten umfassenden Monografie präsentieren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Stadt Luzern am Dienstag mitteilte, haben sich insgesamt zehn Kunstschaffende für eine Publikation beworben. Ausgewählt wurde von der Kommission Bildende Kunst der Stadt Luzern die 1987 geborene Martina Lussi.

Lussi «überzeugt mit ihrer innovativen Verschränkung von Klang, Installation und Performance, die das Publikum auf einzigartige Weise in immersive Erfahrungsräume einbindet», begründete die Kommission in der Mitteilung ihren Entscheid.

Für die Realisation der Publikation «spot on» stehen 25’000 Franken aus dem Ankaufskredit der Stadt Luzern 2026 zur Verfügung. Die Veröffentlichung des Bands 22 der Publikationsreihe findet voraussichtlich im Sommer 2027 statt.

