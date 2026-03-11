Medienmanager Roger Elsener zum neuen SRF-Direktor gewählt

Keystone-SDA

Roger Elsener wird neuer Direktor von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Der 47-jährige Medienmanager tritt die Nachfolge von Nathalie Wappler an, die im vergangenen September ihren Rücktritt bekanntgegeben hat.

(Keystone-SDA) Der Verwaltungsrat der SRG sei mit dieser Wahl einstimmig dem Vorschlag des Regionalvorstands SRG Deutschschweiz gefolgt, teilte die SRG am Dienstagmorgen mit.

Mit Elsener wird die SRF-Spitze mit einer Person ausserhalb des Unternehmens besetzt. Er ist derzeit als CEO von Zattoo tätig, dem Schweizer Internet-TV-Streaminganbieter. Zuvor war er Geschäftsführer von CH Media Entertainment und seit 2018 Mitglied der Geschäftsleitung der Radio- und TV-Gruppe von CH Media.

Gleichzeitig wählte der Verwaltungsrat der SRG Nicolas Pernet zum Direktor Angebot und Moritz Stadler zum Direktor Operationen.

Mit den Wahlen werde der Wandel mit dem Ende 2024 gestarteten Transformationsprojekt «Enavant» hin zu einem «digitaleren, schlankeren und beweglicheren Medienunternehmen» vorangetrieben, heisst es.