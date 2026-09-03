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Mehr Anmeldungen denn je an der PH Bern

Keystone-SDA

Die Studiengänge an der PH Bern sind weiterhin begehrt. Für das Jahr 2026 liegen bislang 1123 Anmeldungen vor, was einem Plus von gut fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das teilte die Pädagogische Hochschule am Donnerstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt sind zurzeit 3063 Studierende eingeschrieben. Rund zwei Drittel von ihnen arbeiten bereits parallel zum Studium an einer Schule.

Wie aus der Medienmitteilung weiter hervorgeht, plant die Hochschule ein neues Studienangebot. Hintergrund ist der steigende Bedarf an Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Heilpädagogen und Betreuungspersonal. Über die Einführung des neuen Angebots wird Ende 2028 entschieden.

Bis dahin testet die Hochschule Pilotprojekte in drei Bereichen. Dabei geht es um den Ausbau der Schulberatung, engere Schnittstellen zwischen Kita, Kindergarten und Tagesschule sowie gemeinsame Lernmodule für Lehrpersonen und Klassenhilfen.

Die PH Bern verleiht jährlich über 800 Lehrdiplome. Sie gehört damit zu den grossen Pädagogischen Hochschulen der Schweiz.

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