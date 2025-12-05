Mehr Teilnehmende bei Patrouille des Glaciers zugelassen

Keystone-SDA

Die Patrouille des Glaciers 2026 ist doch noch nicht ausgebucht. Die Armee kann für das Skitourenrennen zwischen Zermatt, Arolla und Verbier VS eine grössere Teilnehmerzahl sicherstellen. 99 Plätze sind noch zu haben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ursprünglich war das Rennen Ende September ausgebucht gewesen. Mehr als 1300 Teams wurden vom zuständigen Kommando zugelassen – darunter ein «Rekordanteil» von 10 Prozent Frauen, gab das Kommando der Patrouille des Glaciers in einer Mitteilung bekannt.

Die nun getroffenen Vorkehrungen würden es ermöglichen, 99 weitere Patrouillen zuzulassen, entschied der Kommandant Yves Charrière. «Ich habe diese Entscheidung auch im Hinblick auf die Absagen für 2024 getroffen. Unentschlossene sowie jene, die bislang keine Zeit hatten, eine Patrouille zusammenzustellen, können davon profitieren», liess er sich zitieren. Bis am 30. Dezember ist das ausserordentliche Anmeldefenster nun geöffnet.

Das Rennen findet vom 13. bis 19 April statt. Zur Auswahl stehen zwei Strecken, eine von Zermatt nach Verbier mit 57,5 Kilometern und 4386 Höhenmetern, sowie eine von Arolla nach Verbier mit 29,6 Kilometern und 2200 Höhenmetern.