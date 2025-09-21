The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Mehrere Fahrzeuge in Basel mutmasslich in Brand gesteckt

Keystone-SDA

Die Feuerwehr der Stadt Basel hat in der Nacht auf Sonntag einen Brand an sechs Fahrzeugen löschen müssen. Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft geht von Brandstiftung aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand habe sich etwa um 4.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Belforterstrasse ereignet, teilte die Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Der Sachschaden sei hoch, an mindestens vier Fahrzeugen dürfte ein Totalschaden entstanden sein.

Als die Feuerwehr eintraf, befand sich ein Fahrzeug in Vollbrand und auf vier weitere Wagen hatte das Feuer bereits übergegriffen. An einem sechsten Fahrzeug entdeckten die Einsatzkräfte einen Entstehungsbrand, wie es weiter hiess. Verletzt wurde niemand.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft