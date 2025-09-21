Mehrere Fahrzeuge in Basel mutmasslich in Brand gesteckt
Die Feuerwehr der Stadt Basel hat in der Nacht auf Sonntag einen Brand an sechs Fahrzeugen löschen müssen. Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft geht von Brandstiftung aus.
(Keystone-SDA) Der Brand habe sich etwa um 4.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Belforterstrasse ereignet, teilte die Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Der Sachschaden sei hoch, an mindestens vier Fahrzeugen dürfte ein Totalschaden entstanden sein.
Als die Feuerwehr eintraf, befand sich ein Fahrzeug in Vollbrand und auf vier weitere Wagen hatte das Feuer bereits übergegriffen. An einem sechsten Fahrzeug entdeckten die Einsatzkräfte einen Entstehungsbrand, wie es weiter hiess. Verletzt wurde niemand.