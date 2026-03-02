The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Mehrere Personen bei Frontalkollision auf Axenstrasse verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision im Flüelertunnel sind am Montagmorgen drei Personen verletzt worden. Der Tunnel der Axenstrasse A4 war wegen des Unfalls während zwei Stunden gesperrt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Uri mitteilte, geriet ein Lieferwagen, der Richtung Süden fuhr, um 6.30 Uhr auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. Die Automobilistin und ihr Mitfahrer wurden dabei schwer verletzt. Der Lieferwagenchauffeur erlitt leicht Verletzungen. Alle drei wurden von der Ambulanz ins Spital gebracht.

Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 21’000 Franken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft