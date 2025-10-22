Mehrere Tonnen Kartoffeln landen auf Strasse in Weinfelden TG

Keystone-SDA

In Weinfelden sind am Mittwochmorgen mehrere Tonnen Kartoffeln auf der Strasse gelandet. Sie fielen aus dem Anhänger eines Traktors, dessen Heckklappe sich während der Fahrt öffnete. Wegen der Räumungsarbeiten musste der Verkehr umgeleitet werden.

(Keystone-SDA) Kurz nach sieben Uhr sei ein Traktorfahrer mit zwei Anhängern auf der Freiestrasse unterwegs gewesen, teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Mittwoch mit. Auf Höhe der katholischen Kirche öffnete sich die Heckklappe des hinteren Anhängers. Mehrere Tonnen Kartoffeln fielen auf die Fahrbahn.

Der 54-jährige Lenker bemerkte den Verlust zunächst nicht und fuhr weiter. Rund eine Stunde später meldete er sich bei der Kantonspolizei. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.