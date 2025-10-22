The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Mehrere Tonnen Kartoffeln landen auf Strasse in Weinfelden TG

Keystone-SDA

In Weinfelden sind am Mittwochmorgen mehrere Tonnen Kartoffeln auf der Strasse gelandet. Sie fielen aus dem Anhänger eines Traktors, dessen Heckklappe sich während der Fahrt öffnete. Wegen der Räumungsarbeiten musste der Verkehr umgeleitet werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach sieben Uhr sei ein Traktorfahrer mit zwei Anhängern auf der Freiestrasse unterwegs gewesen, teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Mittwoch mit. Auf Höhe der katholischen Kirche öffnete sich die Heckklappe des hinteren Anhängers. Mehrere Tonnen Kartoffeln fielen auf die Fahrbahn.

Der 54-jährige Lenker bemerkte den Verlust zunächst nicht und fuhr weiter. Rund eine Stunde später meldete er sich bei der Kantonspolizei. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft