Mehrere Verletzte nach Unfall auf der Axenstrasse

Keystone-SDA

Auf der Axenstrasse in Sisikon UR ist es am Montagnachmittag zu einer Kollision mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Dabei verletzte sich eine Person erheblich, und vier weitere wurden leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Uri am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr, nachdem ein in Richtung Süden fahrender Autolenker aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten war. Dabei kollidierte das Fahrzeug seitlich-frontal mit einem entgegenkommenden Auto mit Anhänger. Danach prallte es zudem an ein parkiertes Fahrzeug, hiess es im Communiqué weiter.

Bei der erheblich verletzten Person handelt es sich um den Fahrer des erstgenannten Autos. Die weiteren Verletzten waren im entgegenkommenden Fahrzeug unterwegs. Der Rettungsdienst brachte alle Personen in umliegende Spitäler.

Für die Rettungs- und Räumungsarbeiten war die Axenstrasse in beide Fahrtrichtungen für rund 45 Minuten gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 70’000 Franken.