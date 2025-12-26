Mehrfamilienhaus nach Brand in St. Moritz GR kurzzeitig evakuiert

Keystone-SDA

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in St. Moritz GR ist am Donnerstagnachmittag das Gebäude kurzzeitig evakuiert worden. Die Feuerwehr löschte den Brand umgehend.

(Keystone-SDA) Ein Dutzend Personen hätten für rund eineinhalb Stunden ihre Wohnungen verlassen müssen, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Freitag weiter mit. Die Meldung über Rauch und Feuer im Gebäude sei bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden kurz nach 11 Uhr eingegangen. Die Rettung Oberengadin habe eine Person zur Kontrolle ins Spital nach Samedan gebracht.