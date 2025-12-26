The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Mehrfamilienhaus nach Brand in St. Moritz GR kurzzeitig evakuiert

Keystone-SDA

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in St. Moritz GR ist am Donnerstagnachmittag das Gebäude kurzzeitig evakuiert worden. Die Feuerwehr löschte den Brand umgehend.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Dutzend Personen hätten für rund eineinhalb Stunden ihre Wohnungen verlassen müssen, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Freitag weiter mit. Die Meldung über Rauch und Feuer im Gebäude sei bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden kurz nach 11 Uhr eingegangen. Die Rettung Oberengadin habe eine Person zur Kontrolle ins Spital nach Samedan gebracht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft