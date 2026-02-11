Mehrheit der Basler Cliquenkeller ist brandschutztauglich

Die Feuerpolizei hat die Erstbegehung der 73 Cliquenkeller in Basel abgeschlossen. In 90 Prozent der Fälle zeichnen sich beim Brandschutz Lösungen ab. Mit "kleineren Anpassungen" soll der Betrieb während der Fasnacht möglich sein, wie die Regierung am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Am häufigsten, sprich bei 60 Kellern, zeigte sich Anpassungsbedarf bei der Fluchtwegsituation. Dazu gehören etwa die Freihaltung von Notausgängen, die Fluchtwegtauglichkeit von Türen sowie die Beschilderung und Beleuchtung, wie es im Communiqué heisst.

Bei gut 30 Kellern besteht Handlungsbedarf in Bezug auf die Dekoration. 15 weitere Keller wiesen Lücken in Bezug auf die Personenbelegung auf. Die Betreiberinnen und Betreiber erhalten eine schriftliche Zusammenfassung zur Begehung mit den vereinbarten Anpassungen und einer Frist zu Umsetzung.

In 18 Fällen bestand «aufgrund der baulichen oder organisatorischen Situation vertiefter Klärungsbedarf», wie die Regierung festhält. Auch in der Mehrheit dieser Fälle hätten die Fasnachtscliquen gemeinsam mit der Feuerpolizei einvernehmliche Massnahmen definiert. Bei einer «Handvoll Keller» seien im Rahmen einer weiteren Begehung bis Anfang nächste Woche noch offene Punkte zu klären und Lösungen zu finden.

Ersatz-Verpflegungsorte für Junge Garden gefunden

Wie die Gebäudeversicherung bereits kommuniziert hat, wird sie während der Fasnacht stichprobenweise Kontrollen durchführen. Weitergehende Schritt seien nur dann notwendig, wenn festgestellte Mängel nicht behoben sind oder eine Gefahr besteht, heisst es.

Die Jungen Garden der Cliquen, die sich aufgrund der Vorgaben nicht in ihren Kellern verpflegen können, haben gemäss Communiqué Alternativen gefunden. Die meisten Cliquen konnten sich selbst organisieren. Für jene, die einen Bedarf angemeldet haben, konnte innerhalb des Fasnachts-Perimeters eine Lösung für die Mahlzeiten in kantonalen Gebäuden und Universitätsliegenschaften gefunden werden, wie die Regierung schreibt.