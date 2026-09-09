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Meldung zu schwerem Autounfall bei Moutier im Basisdienst

Die Meldung "Frau stirbt bei Frontalkollision auf der A16 bei Moutier" haben Sie im Basisdienst erhalten (bsd140).

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

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