Mesut Özil zum dritten Mal Vater einer Tochter

Keystone-SDA

Der Fussballspieler und Ex-Weltmeister Mesut Özil (37) und seine Frau Amine sind abermals Eltern einer Tochter geworden. "Dank Gott bist du gesund auf die Welt gekommen unsere schöne Tochter Elisa", schrieb das Paar in türkischer Sprache bei Instagram. Elisas Schwester Ela war 2022 auf die Welt gekommen, die älteste Tochter Eda 2020. Das Paar ist seit 2019 verheiratet.

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(Keystone-SDA) Özil spielte unter anderem bei Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid sowie dem Londoner Club FC Arsenal und zuletzt bei türkischen Clubs. Nach einem umstrittenen Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und dem historischen WM-Aus 2018 zog sich Özil zurück und erklärte seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.