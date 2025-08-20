Michael Streun erhält Thuner Kunstpreis

Keystone-SDA

Die Stadt Thun zeichnet den bildenden Künstler Michael Streun mit dem diesjährigen Kunstpreis aus. Dieser ist mit 10'000 Franken dotiert.

(Keystone-SDA) Streun lasse aus feinfühligen Beobachtungen und Wahrnehmungen Ideen und Skizzen entstehen, welche zu grossflächigen, farbintensiven, eindrucksvollen Werken wachsen, begründete die Stadt ihren Entscheid in einer Mitteilung vom Mittwoch. Sie würdigt Streuns langjähriges Schaffen und die Multidimensionalität seines Werks.

Das Theater Alte Oele erhält den mit 5’000 Franken dotierten «Kulturstreuer», ein Preis für Leistungen in der Kulturvermittlung. Die Alte Oele habe eine Strahlkraft über die Deutschschweiz hinaus und sei wichtiger Gastspielort für Kulturveranstaltende der Region. Die Stadt würdigt die Institution als zentrale Plattform fürs Kulturschaffen, besonders im Bereich der Kleinkunst.

Der Kulturförderpreis von 5’000 Franken geht an die Sound-Art-Künstlerin Lisa Mark und an den Filmemacher und Fotografen Yannick Mosimann. Das sechsmonatige Atelierstipendium in Kairo geht an die Schriftstellerin Bettina Gugger.

Die öffentliche Preisverleihung findet am 21. November statt.