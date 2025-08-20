The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Michael Streun erhält Thuner Kunstpreis

Keystone-SDA

Die Stadt Thun zeichnet den bildenden Künstler Michael Streun mit dem diesjährigen Kunstpreis aus. Dieser ist mit 10'000 Franken dotiert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Streun lasse aus feinfühligen Beobachtungen und Wahrnehmungen Ideen und Skizzen entstehen, welche zu grossflächigen, farbintensiven, eindrucksvollen Werken wachsen, begründete die Stadt ihren Entscheid in einer Mitteilung vom Mittwoch. Sie würdigt Streuns langjähriges Schaffen und die Multidimensionalität seines Werks.

Das Theater Alte Oele erhält den mit 5’000 Franken dotierten «Kulturstreuer», ein Preis für Leistungen in der Kulturvermittlung. Die Alte Oele habe eine Strahlkraft über die Deutschschweiz hinaus und sei wichtiger Gastspielort für Kulturveranstaltende der Region. Die Stadt würdigt die Institution als zentrale Plattform fürs Kulturschaffen, besonders im Bereich der Kleinkunst.

Der Kulturförderpreis von 5’000 Franken geht an die Sound-Art-Künstlerin Lisa Mark und an den Filmemacher und Fotografen Yannick Mosimann. Das sechsmonatige Atelierstipendium in Kairo geht an die Schriftstellerin Bettina Gugger.

Die öffentliche Preisverleihung findet am 21. November statt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
56 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft