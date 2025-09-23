Miley Cyrus: Gartenarbeit ist Medizin für mich

The Swiss voice in the world since 1935
Gartenarbeit unterstützt "Flowers"-Sängerin Miley Cyrus dabei, nüchtern und auf dem Boden zu bleiben. "Das war für mich die Medizin, die mich in meinem nüchternen Lebensstil geerdet hat", erzählte der 32-jährige Popstar der Schauspielerin Pamela Anderson in einem Gespräch für die Zeitschrift "CR Fashion Book". "Es ist Teil einer Praxis, ähnlich wie Yoga: raus in die Natur gehen, etwas mit meinen Händen tun und ein kreatives Ventil haben, bei dem es nicht um Ruhm oder Erfolg geht", erklärte Cyrus.

Über 10.000 Gänseblümchen gefreut

(Keystone-SDA) Gartenarbeit sei «etwas, das man für sich selbst tut», führte die Sängerin aus. «Wenn wir so viel von uns selbst geteilt haben, werden diese kleinen kostbaren Momente mit etwas Einfachem – wie einen Samen in die Erde zu stecken und ihn zu pflegen – zu einem sehr persönlichen Prozess.» Cyrus hatte vor einer Weile auch selbst Samen auf einen Hügel gestreut und sich an der Stelle im Frühling über «10.000 Gänseblümchen» gefreut, wie sie erzählt. Cyrus war vergangenes Jahr für ihren Ohrwurm «Flowers» (auf Deutsch «Blumen») mit dem Grammy ausgezeichnet worden.

Cyrus hatte schon früher darüber gesprochen, dass sie ein Leben in Nüchternheit vorzieht. Im Juli sagte sie in der Sendung «Good Morning America», dass der Verzicht auf Alkohol und Co. «eine wirklich wichtige Säule der Stabilität» in ihrem Leben sei.

