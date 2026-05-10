Mindestens 15 Polizisten bei Anschlag in Pakistan getötet

Keystone-SDA

Bei einem Selbstmordanschlag im Nordwesten Pakistans sind mindestens 15 Polizisten getötet worden. Terroristen hätten im Distrikt Bannu in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa mit einem mit Sprengstoff beladenen Fahrzeug einen Kontrollposten der Polizei gerammt, sagte ein regionaler Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

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(Keystone-SDA) Anschliessend sei es zu einem heftigen Schusswechsel gekommen. Es gebe drei Verletzte. Auf Bildern war zu sehen, dass der Polizeiposten in Schutt und Asche lag.

In der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, die an Afghanistan grenzt, kommt es immer wieder zu Anschlägen durch die pakistanischen Taliban (TTP). Im Jahr 2025 wurden dort 3.811 der insgesamt 5.397 Terroranschläge in Pakistan registriert, darunter 16 der 27 Selbstmordanschläge.