Mitarbeiter einer Berufsschule in Wil SG filmt in der Garderobe

Keystone-SDA

Ein Mitarbeiter des Berufs- und Weiterbildungszentrums Wil-Uzwil hat in der Garderobe der Lehrerinnen und Lehrer heimlich Filmaufnahmen gemacht. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dem Mitarbeiter sei fristlos gekündigt worden, meldete das SRF Regionaljournal Ostschweiz, das zuerst über diesen Fall berichtete. Eine schulinterne Untersuchung habe den dringlichen Verdacht gegen den Mann bestätigt.

Unterdessen ermitteln die Behörden. Die Staatsanwaltschaft St. Gallen bestätigte am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass in diesem Fall Untersuchungen eingeleitet wurden.