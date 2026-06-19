Mobile Brunnen am Stadtfest – Bern schwitzt und feiert

Keystone-SDA

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Die Stadt Bern feiert an diesem Wochenende eine heisse Party: Das dreitägige Stadtfest steht ganz im Zeichen der Hitzewelle. Damit niemand dehydriert, sind im Zentrum zwei mobile Trinkwasserbrunnen aufgestellt worden.

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(Keystone-SDA) Diese erfreuten sich sofort grosser Beliebtheit. Die eine sogenannte «Trinkbar» befindet sich am Bundesplatz, die andere auf dem Waisenhausplatz, wie eine Sprecherin von Energie Wasser Bern (EWB) auf Anfrage sagte. Die Stadt und die Fest-Organisatoren wollen so sicherstellen, dass genügend kostenfreies Trinkwasser vorhanden ist.

Darüber hinaus verweisen sie auf die zahlreichen permanenten städtischen Brunnen. Deren Wasser ist ohnehin von einwandfreier Qualität; im Vorfeld des Festes wurden sie jedoch nochmals extra gereinigt, wie Simon Glauser vom Organisationskomitee am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Für Abkühlung kann auch das Wasserspiel auf dem Bundesplatz sorgen. Trotz der Konzerte wird es täglich bis 19 Uhr in Betrieb sein – ausser natürlich am Samstagvormittag, wenn der «Märit» den Platz in Beschlag nimmt.

Aare als Alternative

Das Thermometer dürfte am Wochenende auf bis zu 34 Grad steigen, in der Innenstadt womöglich noch höher. Glauser geht davon aus, dass die Menschen deshalb eher etwas später am Tag ans Fest strömen. Am Nachmittag sind die Badeanstalten mitsamt der Aare eine attraktive Alternative.

Besondere Vorkehrungen wegen der Hitze wurden im Übrigen nicht getroffen. Der private Sanitätsdienst könnte personell aufstocken, wenn dies nötig würde, sagte Glauser. Der Rettungsdienst der Stadt Bern hat laut einem Sprecher von Schutz und Rettung Bern personell leicht aufgestockt, wie er dies bei grösseren Anlässen in der Stadt immer tut.

Das «Bärner Schtadtfescht» verfügt über ein Budget von 1,5 Millionen Franken. Davon stammen 900’000 Franken aus Sponsorengeldern. Der Rest soll durch Getränke, Essen und Festbändel in die Kassen fliessen. Eintritt und Programm sind kostenlos.

Beim letzten Berner Stadtfest im Jahr 2022 wurden rund 210’000 Besucherinnen und Besucher gezählt.