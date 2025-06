Model Tamy Glauser trägt wieder Glatze

Keystone-SDA

Das Berner Model Tamy Glauser trägt wieder Glatze. Vor genau zehn Jahren habe Glauser die Glatze damals mit Louis Vuitton zum Trend gemacht habe, berichtet blick.ch.

(Keystone-SDA) «Danach liess ich meine Haare wieder wachsen, weil ich nicht gerne trendy bin», sagte Glauser dem Onlineportal am Freitag. Demnach verbrachte Glauser vier Monate in Sri Lanka in einem Kloster und bildete Menschen in einer Atemtechnik aus. «Wenn man solche Sache praktiziert, muss man auch selbst an sich weiterarbeiten. Es geht Hand in Hand», sagte Glauser.

Den Entschluss für den neuen Stil habe Glauser am letzten Abend vor der Abreise gefasst. «Schon in der Nacht habe ich mich so auf die Glatze gefreut. Ich wusste: Ich muss das jetzt machen». Dennoch habe Glauser zuerst Mühe gehabt, sich von den Haaren zu trennen. Denn er habe sie so lange wachsen lassen.

Aber Glauser bereut den Entscheid nicht. Es fühle sich immer noch gleich an wie vor zehn Jahren. «Ich kann kaum die Hände vom Kopf lassen. Du spürst jedes Windchen. Es ist sehr befreiend», sagte das non-binäre Model. Sicher, über den Sommer wolle es die neue Frisur behalten. «Gerade für den Frauenstreik und die Pride ist die Glatze zudem auch sehr praktisch, ich bin schnell parat und immer gut gestylt», sagte Glauser.