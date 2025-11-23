Modemacher Paul Costelloe im Alter von 80 Jahren gestorben

Keystone-SDA

Der irische Modemacher Paul Costelloe ist tot. Der persönliche Stylist von Lady Di starb nach kurzer Krankheit im Alter von 80 Jahren in der britischen Hauptstadt London, wie seine Familie am Samstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Designer für Luxus-Damenmode war einer der bekanntesten irischen Modemacher und seit mehr als 40 Jahren regelmässig bei der Londoner Fashion Week vertreten.

Prinzessin Diana, die frühere Ehefrau von Prinz Charles, betreute er von 1983 bis zu ihrem Tod 1997. Unter seiner Beratung avancierte sie zur Stil-Ikone. Über seine einstige Arbeitgeberin sagte er einmal: «Sie war sehr menschlich, sie benahm sich nicht wie eine Prinzessin.»

Der 1945 in der irischen Hauptstadt Dublin geborene Costelloe hatte zunächst für Modehäuser in Paris gearbeitet, später ging er für die britische Kette Marks and Spencer nach Mailand. In einem Interview mit der «Vogue» 2024 hatte der Vater von sieben Kindern gesagt, nach einem Rückzug aus der Branche würde er gerne mit einem Auto durch Frankreich fahren und malen.