Mofa-Fahrerin prallt in Kirchberg BE in Auto

Keystone-SDA

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Bei einem Unfall in Kirchberg BE ist am frühen Freitagabend eine Mofa-Fahrerin seitlich in ein auf einem Einspurstreifen stehendes Auto geprallt. Die Frau erlitt nach Polizeiangaben schwere Verletzungen. Ein Ambulanzteam brachte sie ins Spital.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich laut einem Communiqué der Kantonspolizei Bern vom Freitag auf der Solothurnstrasse. Die Medung dazu ging kurz nach 17.45 Uhr bei der Polizei ein.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Auto von Kirchberg herkommend in Richtung Utzenstorf unterwegs gewesen, hiess es. Auf Höhe Wydenhof habe dessen Lenker nach links in Richtung Aefligen abbiegen wollen.

Die Mofa-Lenkerin sei von Aefligen herkommend geradeaus über die Kreuzung gefahren und in der Folge seitlich mit dem auf dem Einspurstreifen stehenden Auto kollidiert, schrieb die Polizei. Der Grund dafür war zunächst unklar.

Der Autolenker blieb unverletzt. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Klärung des genauen Hergangs des Unfalls auf.